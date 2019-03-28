Захарова с иронией прокомментировала внесение Коломойского в базу "Миротворца"

Читайте также

Захарова с иронией прокомментировала внесение Коломойского в базу "Миротворца"

427

Мария Захарова. Фото: © РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение украинского бизнесмена Игоря Коломойского в чёрный список сайта "Миротворец", куда попадают "враги Украины".

Встала и аплодирую. Бравооооо! Монстр начал пожирать своих создателей, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как отмечалось, Коломойского заподозрили в попытке дестабилизировать страну. Ему припомнили и то, что он является гражданином Кипра и Израиля.

Ранее в чистилище "Миротворца" попал и известный украинский националист.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×