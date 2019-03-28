Захарова с иронией прокомментировала внесение Коломойского в базу "Миротворца"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение украинского бизнесмена Игоря Коломойского в чёрный список сайта "Миротворец", куда попадают "враги Украины".
— Встала и аплодирую. Бравооооо! Монстр начал пожирать своих создателей, — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Как отмечалось, Коломойского заподозрили в попытке дестабилизировать страну. Ему припомнили и то, что он является гражданином Кипра и Израиля.
Ранее в чистилище "Миротворца" попал и известный украинский националист.
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