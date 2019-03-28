Отмечается, что в техническом расследовании катастрофы, проведённом Совбезом Нидерландов, пришли к выводу, что причиной инцидента стала непредусмотрительность властей Незалежной.

Причиной крушения малайзийского боинга, выполнявшего рейс MH-17 из Амстердама, стало незакрытие воздушного пространства Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

— На сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остаётся государство, не закрывшее своё воздушное пространство, — приводит агентство комментарий.

Отмечается, что в техническом расследовании катастрофы, проведённом Совбезом Нидерландов, пришли к выводу, что причиной инцидента стало то, что власти Незалежной не закрыли воздушное пространство в зоне вооружённого конфликта.

Как сообщил Лайф, ранее Россия, Австралия и Нидерланды впервые провели встречу по "делу MH-17".

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.