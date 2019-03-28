Российский хирург дважды избежал наказания за гибель пациенток

Мужчине запретили работать в медицинских учреждениях в течение двух лет из-за мошенничества.

В Забайкальском крае хирург во второй раз в своей карьере избежал наказания за причинение пациенту смерти по неосторожности. Как рассказала юрист Анастасия Коптеева, это произошло из-за истечения срока давности инкриминируемых медику действий, сообщает Vademecum.

Правозащитница отметила, что в 2010 году хирурга из Петровск-Забайкальской ЦРБ обвинили в смерти трёхлетней девочки. Врач её осмотрел, но лечение не назначил. Пока он спал в ординаторской, она скончалась.

В 2012 году мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года и сразу же освободили из-за истечения срока давности. Родители ребёнка отсудили у медучреждения компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Другой случай произошёл весной 2017 года, когда хирург провёл пациентке с трубной беременностью лапароскопическую операцию, после чего у неё почернела спина. Женщина умерла после повторной операции — у неё произошла внезапная остановка сердца. Машукову были предъявлены обвинения — экспертиза установила, что он повредил пациентке сосуд или его ветви. К тому же он взял деньги за операцию, которая должна была проводиться бесплатно.

Дело о причинении смерти по неосторожности в отношении хирурга было прекращено также из-за истечения срока давности. За мошенничество врача приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Машукову запретили работать в медучреждениях в течение двух лет.

Коптеева уточнила, что в ближайшее время в суд будет подан иск к больнице с требованием компенсировать моральный вред родственникам погибшей женщины.

Ранее Лайф писал, что во Владимирской области врача-уролога приговорили к 2,5 годам лишения свободы за смерть пациента.