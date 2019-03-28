Абызов взял в тюремной библиотеке Библию

Во время карантина экс-министр пройдёт медосмотр, с ним побеседует психолог, затем Абызова переведут в общую камеру.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов сейчас находится один на карантине в двухместной камере. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившие Абызова в СИЗО "Лефортово".

— В целом жалоб на условия содержания он не имеет, у него нет там горячей воды, старый холодильник, не работает телевизор. Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает, — рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, Абызов посетил тюремную библиотеку, где взял в том числе Библию, он также выразил желание получать корреспонденцию и газеты. Питание в СИЗО бывший министр назвал домашним.

Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца.