Продюсер сериала ТНТ ответил на жалобу экс-полицейского из-за откровенной сцены

Наличие откровенных сцен в сериале "Мёртвое озеро" отвечает стилистике жанра и намерений оскорбить сотрудников полиции у создателей триллера не было. Так продюсер сериала Данила Шарапов прокомментировал Лайфу иск, который к ТНТ подал экс-полицейский.

— "Мёртвое озеро" — это художественное произведение, триллер, северный нуар. В данном случае стилистика предусматривает наличие откровенных, жёстких эпизодов. Что касается сцены, в которой герой (актёра. — Прим. Лайфа) Павла Табакова занимается сексом с использованием табельного оружия, то ею мы ни в коем случае не хотели бросить тень на имидж отечественной полиции, — подчеркнул он.

При этом Шарапов добавил, что жалобу бывшего сотрудника правоохранительных органов приняли во внимание и попросили платформу THT-PREMIER добавить в титры предупреждение о наличии сцен, "противопоказанных особенно чувствительным зрителям".

Кроме того, он отметил, что в ходе разбирательств выяснилось, что истец увидел возмутившую его сцену на пиратском ресурсе и к настоящему моменту ссылку удалили.

Как сообщал Лайф, ранее экс-полицейский Вячеслав Кобец решил судиться с компанией "ТНТ-телесеть" из-за сцены из сериала "Мёртвое озеро", где сотрудник полиции занимается сексом со своей девушкой с использованием табельного оружия.