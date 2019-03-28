NYT раскрыла объём доклада Мюллера по "российскому делу"

Итоговый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу составил более 300 страниц. Об этом стало известно The New York Times.

Источники издания в Минюсте США отмечают, что такой объём документа говорит о том, что спецпрокурор вышел за рамки требуемого ведомством традиционного резюме после завершения расследования и подробно изложил выводы.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. При этом опубликованный документ — всего лишь резюме генпрокурора Уильяма Барра. По данным СМИ, публичная часть самого доклада будет опубликована в течение нескольких недель.