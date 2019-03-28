В Новороссийске инвалиду заклеили глубокую рану скотчем

Отмечается, что руководство больницы отреагировало на инцидент и пообещало прислать врача лишь после того, как рассказ об инциденте начал распространяться по социальным сетям.

Инвалида из Новороссийска выписали из местной больницы с глубокой раной, заклеенной скотчем. Об этом сообщает "Блокнот Новороссийск".

Как уточняется, 25 марта мужчина лёг в городскую больницу № 1 для проведения операции по удалению жировика. Хирургическое вмешательство заняло около 15 минут, а после его окончания про инвалида забыли, оставив лежать на кушетке в приёмной.

После того как в палате под мужчиной сломалась кровать и персонал оставил инцидент без внимания, он решил выписаться из больницы и поехал домой.

Дома оказалось, что глубокую рану не зашили, а заклеили несколькими полосками скотча. При этом внутри разреза оставили марлю.

По словам мужчины и его супруги, руководство больницы отреагировало на инцидент и пообещало прислать врача лишь после того, как рассказ семейной пары начал распространяться по социальным сетям.