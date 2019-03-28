В Конгрессе США хотят запретить поставки F-35 Турции из-за закупки С-400

Четверо сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о запрете на передачу Турции истребителей F-35 до тех пор, пока Анкара не предоставит гарантии того, что не будет закупать зенитно-ракетные системы С-400 у России. Об этом сообщает Reuters.

Сенаторы считают, что в случае покупки С-400 есть перспектива того, что Россия получит "доступ к американскому самолёту и технологиям в стране, входящей в НАТО", что свою очередь является "серьёзным риском для национальной и глобальной безопасности".

Напомним, США пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРС. Вашингтон даже пригрозил Анкаре "серьёзными последствиями", а также отказом ей в продаже истребителей F-35 в случае приобретения С-400. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что об отмене сделки с РФ "не может быть и речи".