Сериал "Секс в большом городе" получит продолжение

Продюсеры сиквела уже подписали контракт с автором одноимённой книги Кэндес Бушнелл.

Студия Paramount Television всё же решилась на съёмки продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает DS.

Компания уже подписала контракт с Кэндес Бушнелл, автором книги "Секс в большом городе". Женщина уже написала продолжение истории. Сиквел получил название "Есть ли ещё секс в городе?".

Согласно предварительной информации, новый фильм расскажет о любви, браке, детях, разводе и тяжёлых утратах. В настоящий момент об актёрском составе ничего не сообщается.