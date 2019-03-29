Драка пьяных преподавателей уральского техникума со студентами попала на видео

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Драка пьяных преподавателей уральского техникума со студентами попала на видео

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Видео: © телеграм-канал Екатеринбург №1

В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей столкновение группы пьяных преподавателей и студентов возле техникума "Рифей".

По данным телеграм-канала "Екатеринбург № 1", в драке участвовали преподаватель, ученик техникума "Рифей" и двое его друзей.

Как писал Лайф, ранее в УМВД РФ по Уральскому округу сообщили о задержании четырёх участников драки, произошедшей в ночь с 27 на 28 марта. Троих из них признали пострадавшими.

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