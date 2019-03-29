Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц

Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился. Об этом сообщает телеканал CBC.

По информации журналистов, на борту лайнера Airbus A321, следовавшего из Ванкувера, в этот момент находилось 170 пассажиров и восемь членов экипажа, никому из них не потребовалась помощь медиков.

Восстановлением повреждённого двигателя занимаются ремонтные службы.