Гуайдо отреагировал на запрет 15 лет занимать госпосты

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал незаконным решение властей страны, запрещающее ему занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает El Nacional.
Гуайдо посчитал, что органа, вынесшего соответствующее решение, "не существует".
— Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролёра, — подчеркнул он.
Как писал Лайф, глава Контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо рассказал, что самопровозглашённому лидеру Венесуэлы решили запретить занимать госдолжности в ближайшие 15 лет.
Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера венесуэльской оппозиции активно поддерживают США.
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