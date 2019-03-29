Гуайдо отреагировал на запрет 15 лет занимать госпосты

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Гуайдо отреагировал на запрет 15 лет занимать госпосты

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Фото: © Twitter / Juan Guaidó

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал незаконным решение властей страны, запрещающее ему занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает El Nacional.

Гуайдо посчитал, что органа, вынесшего соответствующее решение, "не существует".

— Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролёра, — подчеркнул он.

Как писал Лайф, глава Контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо рассказал, что самопровозглашённому лидеру Венесуэлы решили запретить занимать госдолжности в ближайшие 15 лет.

Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера венесуэльской оппозиции активно поддерживают США.

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