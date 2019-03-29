Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу

Аргентинский футболист Гонсало Игуаин, защищающий в этом сезоне на правах аренды цвета английского "Челси", заявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом он рассказал в интервью Fox Sports.

— К радости некоторых, скажу, что моё время в сборной подошло к концу. Я хочу больше времени наслаждаться общением со своей семьёй. Множество молодых игроков готовы прийти вместо меня, и я желаю им успехов в сборной Аргентины, — заявил спортсмен.

По его словам, он получил предложение от исполняющего обязанности главного тренера сборной страны Лионеля Скалони, однако соглашаться на него не будет. Он также добавил, что в настоящий момент полностью сосредоточен на игре в "Челси".

Гонсало Игуаин в составе сборной Аргентины завоевал серебряные награды на чемпионате мира 2014 года, а также дважды становился серебряным призёром Кубка Америки. За команду он провёл 75 игр, в которых забил 31 мяч. В январе текущего года на правах аренды перешёл из состава "Ювентуса" в "Челси".