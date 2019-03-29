Помпео заявил, что США ещё предстоит поработать над сдерживанием России

США предстоит проделать работу в деле сдерживания России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции в Вашингтоне.

— Я думаю, что политика, которую мы проводим — хотя пока ещё есть над чем поработать в деле сдерживания Владимира Путина, — одна из самых жёстких со времён президента Рейгана (40-й президент США), — цитирует ТАСС главу Госдепа США.

По его словам, Дональд Трамп "очень серьёзно" воспринимает "угрозу", которую несёт Россия.

Ранее госсекретарь США также рассказал, что Белый дом надеется получить одобрение НАТО на введение новой серии мер против России.