СМИ: Принц Уильям может пропустить рождение племянника

Принц Уильям может пропустить рождение племянника — сына принца Гарри и Меган Маркл — из-за просьбы королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Как уточняется, королева поручила герцогу Кембриджскому поехать в апреле в Новую Зеландию с целью почтить память погибших при теракте в мечетях города Крайстерч.
Напомним, 15 марта в две мечети Новой Зеландии ворвались люди с оружием и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Позже был арестован 28-летний австралиец Брентон Таррант, его считают виновником обоих нападений.
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