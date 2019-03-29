СМИ: Принц Уильям может пропустить рождение племянника

По некоторым данным, первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет в конце апреля.

Принц Уильям может пропустить рождение племянника — сына принца Гарри и Меган Маркл — из-за просьбы королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Как уточняется, королева поручила герцогу Кембриджскому поехать в апреле в Новую Зеландию с целью почтить память погибших при теракте в мечетях города Крайстерч.

Напомним, 15 марта в две мечети Новой Зеландии ворвались люди с оружием и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Позже был арестован 28-летний австралиец Брентон Таррант, его считают виновником обоих нападений.