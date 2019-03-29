Украина ужесточила меры безопасности на границе с Крымом из-за выборов

Государственная пограничная служба Украины ужесточила порядок пересечения границы с Крымом. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

— На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции, — передаёт его слова УНН.

При этом Шевцов отметил, что меры безопасности также усилят и между контрольными пунктами выезда и въезда.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Лайф писал, что большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.