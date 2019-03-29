В Киеве заявили, что корабли НАТО будут в Чёрном море до конца выборов

Группа кораблей НАТО будет находиться в Чёрном море во время проведения выборов президента Украины и подведения итогов голосования. Об этом в Facebook сообщил глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

— Во время выборов президента Украины и подведения итогов голосования в Чёрном море будут находиться корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО SNMG2, — говорится в сообщении.

Эта информация появилась утром, а вечером, как и прогнозировали украинские эксперты, пять кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Речь идёт об эсминце ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадском фрегате "Торонто", испанском фрегате "Санта Мария", турецком фрегате "Гелиболу" и вспомогательном французском судне "Вар".