Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом

Вокруг расставания пары ходило много слухов, по одной из версий, причиной разрыва стала измена музыканта.

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.

Расставание звёздной пары наделало немало шума в российской медиасреде. Во-первых, потому что в тот момент только стало известно о том, что Гуф и Топурия вместе. Они едва начали делиться совместными фотографиями в соцсетях и только-только познакомили детей.

Среди многочисленных слухов и домыслов была и версия о том, что любовь разрушила экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова, которой приписывают интимную связь с музыкантом. Однако сейчас сама Кети в YouTube-шоу Марии Мельниковой рассказала, что отношения не сложились совсем по другой причине.

— Почему мы разошлись? Потому что у нас разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать общий союз, у нас всё равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно, — сказала певица.

При этом многие фанаты Кети уверены — она до сих пор питает чувства к Алексею. Самые внимательные подписчики её инстаграма подмечают, что иногда в постах певицы содержатся скрытые послания для возлюбленного. В своей последней записи, например, она рассуждает о "старых джинсах", которым хранит верность, несмотря ни на что.

Что же касается самого Гуфа, то он, очевидно, тоже сожалеет о том, что отношения не сложились. Почти неделю назад он опубликовал в своём инстаграме архивный снимок, на котором он вместе с Топурией. В подписи к снимку только грустные смайлики.

Алексей даже записал новую песню, чтобы выразить свои чувства, однако "официально" певица игнорирует знаки внимания от экс-бойфренда.