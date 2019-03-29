Кандидат в президенты Украины написал песню. Её можно спеть в караоке

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Аркадий Корнацкий написал песню, в которой раскритиковал действующую власть. Произведение нардепа называется "Песня свободных украинцев" и поётся на мотив одной из народных песен.

Сейчас она доступна на YouTube в формате караоке. Кроме того, Корнацкий напечатал миллион копий текста. Стоимость печати составила 877 тысяч гривен (более 2 млн рублей). Такую информацию приводит общественное движение "Честно".

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. 65-летний Аркадий Корнацкий идёт на них самовыдвиженцем. Всего же в списке — 39 кандидатов. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге свидетельствует об обратном, при этом фаворитом предвыборной гонки называют Владимира Зеленского.