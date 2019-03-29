В парках Disney с 1 мая запретят курить

Как уточнили в пресс-службе, зоны для курения "переедут" за пределы парков и будут располагаться у входа.

Администрация парков Disney объявила о введении запрета на курение на территории развлекательных парков Walt Disney World, Disneyland и аквапарков. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Disney Parks.

— С 1 мая будут расформированы зоны для курения, располагавшиеся на территории тематических парков Walt Disney World и Disneyland, а также в парках водных аттракционов, в спорткомплексе ESPN и в "диснеевском квартале" в Калифорнии, — отметили в сообщении.

При этом в пресс-службе сообщили, что зоны "переедут" за пределы парков и будут располагаться у входов.

Места, отведённые для курения, также появятся и на территории отелей Disney Resort.