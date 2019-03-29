У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане у южных берегов Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 10:06 (01:06 мск) на глубине 40 км.

Как рассказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 300 км от Петропавловска-Камчатского, при этом жители города ощутили подземные толчки силой до 3 баллов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.