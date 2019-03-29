В Шотландии нашли женщину, которая совсем не чувствует боли

По её словам, когда она рожала ребёнка, то почувствовала "странные приятные ощущения".

Жительница Шотландии 71-летняя Джо Кэмерон сильно удивила врачей, когда после проведённой операции отказалась от обезболивающего, поскольку совсем не чувствует боли. Позже благодаря этому она помогла сделать несколько научных открытий, сообщает The Guardian.

Женщина привлекла внимание врачей, когда ей было 65 лет. Она обратилась в клинику с жалобами на "проблемы" в тазобедренном суставе. Оказалось, что он сильно повреждён артритом и нуждается в замене. Подобные операции достаточно распространены и сопровождаются болезненной реабилитацией.

Однако лечащий врач Кэмерон обратил внимание, что его подопечная перенесла две операции и проходит восстановление без видимых проблем, и решил ознакомиться с её историей болезни. Оказалось, что женщина никогда не принимала препараты против боли. После этого её направили на генетическое исследование.

В итоге выяснилось, что она страдает редким генетическим отклонением, из-за которого практически не чувствует болевых ощущений. По её словам, иногда она догадывалась, что её кожа горит, лишь когда чувствовала специфический запах. При этом все повреждения заживали быстро, практически не оставляя следов.

Однако это не единственная сверхспособность пожилой шотландки. Оказалось, что она также напрочь лишена чувства тревоги. Как она сама призналась, никогда не паникует в опасных ситуациях, например в автомобильной аварии.

В Университетском колледже Лондона у женщины выявили мутацию в гене FAAH, отвечающем за чувство удовольствия, боли, настроение и память. А также ещё одну — в участке так называемой "мусорной" ДНК, в гене, роль которого раньше была загадкой для учёных.

Благодаря Кэмерон учёным удалось установить, что этот ген контролирует FAAH и может его отключать. Новооткрытый ген получил название Faah-Out, и, по мнению врачей, он может активировать "болеутоляющий" потенциал гена FAAH и ускорить заживление ран, а также помочь людям, страдающим от хронических болей.