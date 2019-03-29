Рок-группа Her's погибла в ДТП всем составом

Британская рок-группа Her's во время гастролей по США попала в смертельное ДТП. Оба участника музыкального коллектива погибли на месте. Об этом сообщает DailyMail.

Авария произошла в Калифорнии, когда заокеанский тур группы подходил к концу. Дуэт из Ливерпуля направлялся на выступление в город Санта-Ана.

Сообщается, что помимо самих музыкантов — Стивена Фицпатрика и Одуна Ладинга — в машине также находился их тур-менеджер Тревор Энгельбрексон. Официальный представитель группы уже подтвердил смерть исполнителей.