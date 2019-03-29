СМИ: Новый брак Николаса Кейджа продлился всего четыре дня

Неизвестно, что послужило причиной разрыва, однако актёр подал иск о признании брака недействительным и отметил, что готов начать полноценный бракоразводный процесс.

Брак 55-летнего актёра Николаса Кейджа с визажисткой Эрикой Койке просуществовал всего четыре дня. Об этом сообщает The Blast. Судя по документам, оказавшимся у журналистов, Кейдж подал иск о признании брака недействительным 27 марта.

Из документов также следует, что Кейдж и Койке связали себя узами брака 23 марта, сразу после подачи заявления на разрешение брака.

Неизвестно, что послужило причиной разрыва, однако в заявлении актёр отметил, что готов начать бракоразводный процесс в том случае, если признать брак недействительным не удастся.

Ранее СМИ сообщили, что в день регистрации брака актёр попал в объективы камер папарацци в нетрезвом виде и устроил настоящее шоу в одном из бюро Лас-Вегаса. Обвинив свою молодую избранницу в корысти, он громко оповестил всех присутствующих о том, что её бывший парень продавал наркотики.

Напомним, впервые Кейджа и его новую пассию заметили вместе в апреле прошлого года. Для актёра молоденькая визажистка стала четвёртой по счёту женой.