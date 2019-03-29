Синоптики обещают тёплое начало апреля в Москве

Первые дни апреля будут тёплыми. Как рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, 1 апреля ожидается 5–10 градусов тепла, 2 апреля — до 9 градусов.

При этом хорошая и ясная погода выдастся и в последние дни марта: воздух в столице в эти дни прогреется до +10...+11 градусов, это выше климатической нормы на 5–6 градусов.

Как ранее рассказывали метеорологи, настоящая весна в Московском регионе начнётся не раньше середины апреля, при этом рост температуры воздуха будет постепенным и неравномерным.

В "тёплой зоне" в апреле будет находиться также и вся Россия. Теплее нормы будет даже в северных регионах, однако на некоторых территориях всё же не исключены морозы за –20 градусов.