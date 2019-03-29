В Венесуэле объявили об окончании вынужденных выходных

Власти Венесуэлы сообщили об окончании вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением в стране. Об этом объявил в своём твиттере министр связи и информации Хорхе Родригес.

— Правительство Боливарианской Республики сообщает, что завтра, в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день, — написал он.

При этом министр отметил, что данное объявление не относится к учебным заведениям.

Как сообщал Лайф, ранее министр связи и информации сообщил о диверсии на главной ГЭС страны имени Симона Боливара. Из-за инцидента большая часть Венесуэлы осталась без электричества, и правительство приняло решение объявить 27 и 28 марта выходными днями.