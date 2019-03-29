В Венесуэле объявили об окончании вынужденных выходных

Читайте также

В Венесуэле объявили об окончании вынужденных выходных

55

Фото: © Twitter / Nicolás Maduro‏

Власти Венесуэлы сообщили об окончании вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением в стране. Об этом объявил в своём твиттере министр связи и информации Хорхе Родригес.

Правительство Боливарианской Республики сообщает, что завтра, в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день, — написал он.

При этом министр отметил, что данное объявление не относится к учебным заведениям.

Как сообщал Лайф, ранее министр связи и информации сообщил о диверсии на главной ГЭС страны имени Симона Боливара. Из-за инцидента большая часть Венесуэлы осталась без электричества, и правительство приняло решение объявить 27 и 28 марта выходными днями.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×