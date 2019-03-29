Опубликовано видео прохода группы кораблей НАТО через Босфор

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО через пролив Босфор. На кадрах турецкого агентства Demirören Haber Ajansı запечатлены три из них: эсминец "Эвертсен", фрегаты "Торонто" и "Санта Мария".

Напомним, 29 марта пять кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Речь идёт об эсминце ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадском фрегате "Торонто", испанском фрегате "Санта Мария", турецком фрегате "Гелиболу" и вспомогательном французском судне "Вар". Корабли прибыли на учения Sea Shield, которые проведут совместно с украинскими и грузинскими военными.

При этом на Украине отмечают, что они пробудут в Чёрном море до конца президентских выборов и подсчёта голосов.