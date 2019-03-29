Приморские учёные изобрели сверхполезный "медузовый" напиток

По их словам, при соединении животных и растительных экстрактов антиоксидантная активность вещества повышается в 10 раз.

Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке представили свою новую разработку — сухую смесь из медуз и цитрусовых для приготовления экзотического и очень полезного напитка. Об этом сообщается на сайте вуза.

— Разведённый в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделён антиоксидантными свойствами, — говорится в сообщении.

Идея пищевого использования медузы ропилемы была позаимствована у народов Восточной Азии, где она — традиционный ингредиент. Данный вид медуз обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, а к Приморью подходит лишь осенью, когда становится тепло. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамма порошка.

По словам создателей, новинка обладает рядом преимуществ, среди которых, например, наличие в составе аминосахаров. Они регулируют свёртываемость крови, а также выполняют ещё ряд специфических функций в организме.

— В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения, их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты, — добавляют авторы.

Отмечается, что эта разработка — не первая попытка дальневосточных учёных создать очень полезные продукты питания на основе даров моря. Ранее они представили широкой публике цветной шоколад с экстрактом женьшеня, мармелад на основе отвара водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника ореха маньчжурского, а также хлеб с гребешком.