Во Франции зафиксировали массовую гибель дельфинов

Во Франции с начала года зафиксировано рекордное количество смертей дельфинов. Об этом сообщает Associated Press. Как уточняется, с января 2019 года на побережье Атлантического океана нашли 1100 трупов млекопитающих.

Сотрудник Национального центра научных исследований Университета Ла-Рошели Билли Добин выразил обеспокоенность таким высоким показателем смертности.

— Всего за три месяца мы побили прошлогодний рекорд, который был выше, чем в 2017 году. И тем не менее даже на тот момент это был самый высокий показатель за последние 40 лет, — рассказал он.

По словам исследователя, несмотря на то что 90 процентов дельфинов погибли из-за рыболовных сетей, причина такого скачка смертности остаётся загадкой для учёных.