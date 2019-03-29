Аэропорт Сиднея не работает из-за пожара на диспетчерской вышке

В международном аэропорте Сиднея приостановили вылеты и перестали принимать рейсы из-за пожара на диспетчерской вышке. Как сообщается в аккаунте воздушной гавани в "Твиттере", работа должна возобновиться в ближайшие минуты.

Из командно-диспетчерского пункта были эвакуированы 20 человек, на место прибыли пожарные.

В момент работы спасательных служб все рейсы направляли в другие аэропорты, а также отложили вылеты. В соцсетях скучающие в самолётах пассажиры выкладывают фото и видео.