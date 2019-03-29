Россиянам предложили доплачивать за неудобный график и стрессы

Кроме того, инициатива предусматривает введение семи дополнительных дней отпуска или сокращения рабочего дня на четыре часа.

В Министерстве труда России предложили обязать работодателей учитывать неудобный график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в зарплатах сотрудников. Инициативу обсудили в ходе совещания ведомства 11 марта.

— Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать, — приводят "Известия" слова секретаря Федерации независимых профсоюзов России Виталия Трумеля.

При этом он отметил, что чиновники приняли решение разработать методику, которая позволит оценивать влияние описанных факторов на человеческое здоровье и учитывать их при определении оплаты труда.

Инициатива чиновников предусматривает введение семи дополнительных дней отпуска, сокращения рабочего дня на четыре часа, а также прибавки в размере 4% к окладу или тарифной ставке в том случае, если условия работы признают вредными и опасными.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов отметил, что анализ упомянутых показателей поможет эффективнее бороться с эмоциональным выгоранием сотрудников.