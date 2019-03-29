США озвучили свои расходы на украинскую армию за 5 лет

Однако, несмотря на траты, заокеанские эксперты исключают возможность вступления страны в альянс.

Начиная с 2014 года Соединённые Штаты Америки выделили более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия вооружённых сил Украины и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон в интервью "Известиям".

Он также отметил, что Вашингтон поддерживает Киев в стремлении стать частью альянса, но важной проблемой на этом пути для Незалежной является решение территориальных споров.

Как рассказал изданию член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ВСУ в 2014 году не соответствовали стандартам НАТО, из-за чего и началось их финансирование с целью модернизации.

— Украина нужна НАТО и США как анти-Россия. А чтобы сделать из неё анти-Россию, необходимо повысить уровень вооружённых сил. Для этого и выделяются американские деньги, — сказал Клинцевич.

Он также напомнил, что похожая ситуация сложилась в своё время в Грузии. Тогда "тестирование" состояния грузинской армии привело к отделению Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и помешало вступлению страны в альянс. И поэтому, по его мнению, вектор поддержки переключился на Киев.

При этом заокеанские эксперты уверены, что руководство НАТО не будет стремиться расшириться за счёт Украины, тем более до того момента, как решатся территориальные споры, ведь это спровоцирует новую волну напряжения в американо-российских отношениях. При этом они считают, что "крымский вопрос" едва ли разрешится в пользу Киева.

Любопытно, что в самой украинской армии, очевидно, не слышали о несоответствии натовским стандартам, ведь буквально накануне один из командующих заявил, что ВСУ не только не уступают, но и идут "на шаг впереди" некоторых стран — участниц альянса.