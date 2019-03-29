Депутат предложил штрафовать СМИ за "редакторок" и "президенток"

Петров считает, что использование "феминитивов" лишь подчёркивает различие между полами, а "феминизация" русского языка может "заложить бомбу замедленного действия под основу языковой идентичности".

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".

— Женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность, — цитирует депутата РИА "Новости".

В связи с этим он попросил министра культуры России Владимира Мединского дать официальное разъяснение относительно уместности употребления подобных слов в официальных СМИ и на иных площадках общественной коммуникации.