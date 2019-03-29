СМИ узнали о прослушке Абызова за два года до ареста

Разговоры были записаны спустя почти семь лет после событий, с которыми связано уголовное дело и которые относятся к 2011–2012 году.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова перед арестом прослушивали по меньшей мере два года, сообщает РБК. По данным источников агентства, телефонные переговоры между Абызовым и другим фигурантом дела Николаем Степановым датируются 2017–2019 годами.

— В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия, — заявил собеседник СМИ.

При этом адвокат Степанова Владимир Старинский отметил, что записанные разговоры его подзащитного и экс-министра — это беседы "на бытовые темы".

Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Общественники уже рассказали об условиях его содержания в СИЗО.