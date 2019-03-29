СМИ узнали о прослушке Абызова за два года до ареста

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова перед арестом прослушивали по меньшей мере два года, сообщает РБК. По данным источников агентства, телефонные переговоры между Абызовым и другим фигурантом дела Николаем Степановым датируются 2017–2019 годами.
— В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия, — заявил собеседник СМИ.
При этом адвокат Степанова Владимир Старинский отметил, что записанные разговоры его подзащитного и экс-министра — это беседы "на бытовые темы".
Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Общественники уже рассказали об условиях его содержания в СИЗО.
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