Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына

Том Круз запретил своей экс-супруге Николь Кидман появляться на свадьбе их приёмного сына Коннора. Об этом сообщает Daily Mail.
Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звёзд распался именно из-за этого.
Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.
Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у неё детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.
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