Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына

По предварительным данным, актёр поставил ультиматум наследнику, вынудив его вычеркнуть Кидман из списка гостей.

Том Круз запретил своей экс-супруге Николь Кидман появляться на свадьбе их приёмного сына Коннора. Об этом сообщает Daily Mail.

Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звёзд распался именно из-за этого.

Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.

Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у неё детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.