Тимошенко пообещала обойтись без "майдана" в случае поражения на выборах

При этом она призвала не верить социологическим опросам, которые, по её мнению, "совершенно купленные".

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала, что не будет организовывать "майданы" в случае поражения на выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1".

— Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, сейчас агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые "майданы", восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать — ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно, — сказала лидер партии "Батькивщина".

Ранее в Киеве уже высказывались об опасности "третьего майдана". По словам украинского политика Виктора Медведчука, новая волна протестов может стать смертельно опасной для страны. А по мнению нардепа Вадима Рабиновича, "третий майдан" приведёт к полному развалу Незалежной.