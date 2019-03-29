Дипломаты рассказали о состоянии госпитализированной в Шанхае модели из РФ

Пресс-атташе Генконсульства России в Шанхае Сергей Смольников заявил, что дипломаты оказывают максимальное содействие госпитализированной с бактериальным менингитом модели Алисе Митровой. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

— К нам поступила такая информация от её подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали её в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь в этом смысле, которая в рамках наших полномочий и возможностей, — заявил он.

Дипломат также добавил, что в настоящий момент состояние девушки улучшилось и она пришла в сознание.

Ранее Лайф рассказывал, что модель из Ростовской области Алиса Митрова попала в реанимацию одной из больниц Шанхая. Девушку полдня лечили от ветрянки и только потом поняли, что у неё более серьёзное заболевание — бактериальный менингит.