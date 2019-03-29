Германия на полгода продлила эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Власти Германии на полгода продлили запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал N-TV.
Как уточняется, решение продлить эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду до 30 сентября приняли в ходе заседания кабмина страны.
Отмечается, что Франция и Великобритания осудили позицию Германии, выразив мнение, что принятые меры поставят под угрозу совместные проекты в военной сфере.
Как писал Лайф, экспорт вооружений был впервые приостановлен Германией осенью 2018 года из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.
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