В Норвегии сделали выводы после ЧП с лайнером: Без помощи России не обойтись

В распоряжении норвежских спасателей на севере всего один спасательный вертолёт, а туристический трафик растёт, и пассажирские лайнеры заходят всё ближе к Северному полюсу.

В случае возникновения крупных чрезвычайных ситуаций на море, Норвегии не обойтись без помощи российских спасателей, заявил глава комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа.

— Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи. Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. Если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолёты и другая спасательная техника из России, — приводит его слова газета Klassekampen.

Он также отметил, что Норвегия сталкивается с нехваткой спасательных вертолётов, особенно в самой северной провинции — Финнмарк. Здесь он всего один, не считая частных машин, которые обслуживают нефтяников. Отчасти решить ситуацию могли бы вертолёты береговой охраны, которые скоро будут введены в строй, но большая часть из них будет перебазирована в новый аэропорт на юге страны.

При этом, по его словам, туристический трафик в северные районы только увеличивается, этим летом ожидается 108 круизных рейсов, крупнейший из которых рассчитан на 3 тысячи человек. Ещё 21 лайнер прибудет на северный архипелаг Шпицберген, самый большой из них вмещает уже 5 тысяч человек.

— По данным нашего анализа рисков, худшее, что может произойти, — это несчастный случай на борту крупного лайнера. Тогда проблем не оберёшься, и этого нельзя не признать, — сказал Шелдерупа.

Вопрос спасения людей на море стал предметом бурных обсуждений в Норвегии и за её пределами после инцидента с круизным лайнером Viking Sky, который 23 марта потерял ход неподалёку от норвежского побережья. Из-за сильного шторма пассажиров было невозможно спасти при помощи другого судна, поэтому всю ночь людей перевозили при помощи нескольких вертолётов. За ночь удалось доставить на берег более 400 человек из 1373 находившихся на борту.