Южная Корея разрешила вернуться в РФ экипажу судна, протаранившего мост

Отмечается, что предварительное слушание в суде по делу в отношении капитана корабля уже состоялось.

Власти Южной Кореи разрешили вернуться в Россию экипажу сухогруза Seagrand, протаранившего автомобильный мост в Пусане в конце февраля. Об этом заявило руководство компании — оператора судна "Гранд Шиппинг".

— Экипаж разрешили депортировать по мере надобности. Но пока у нас собираются списываться и возвращаться на родину только два человека из 13. В ближайшее время мы их заменим, — цитирует ТАСС руководство компании.

При этом собеседник агентства добавил, что предварительное слушание в суде по делу в отношении капитана уже состоялось. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Как сообщал Лайф, в ходе столкновения судно получило сильные повреждения, на мосту образовалась дыра глубиной в пять метров. Ранее СМИ сообщили, что капитан российского корабля в момент столкновения был пьян.