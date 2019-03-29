СМИ назвали четырёх кандидатов на пост премьера Британии после отставки Мэй

После голосования и выхода страны из Евросоюза желающих занять пост может стать больше.

После ухода в отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй её преемником на этом посту станет один из четырёх кандидатов: экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. Об этом сообщает газета Financial Times.

При этом предварительным фаворитом "гонки" называют кандидатуру последнего. Являясь правоцентристским кандидатом, он получает поддержку от парламентской фракции, которая не рассчитывает на особую теплоту в отношениях с ЕС после выхода страны из его состава.

В то же время издание отмечает, что этот список кандидатов лишь предварительный, и в реальности к борьбе за кресло премьера могут подключиться и другие политики, но уже после непосредственно Брексита. Среди возможных претендентов называется также генеральный казначей Элизабет Трасс.

Что же касается самого выхода Великобритании из Евросоюза, то в эту пятницу, 29 марта, должно состояться третье по счёту и, возможно, финальное голосование в нижней палате парламента по соглашению об условиях выхода страны из ЕС, которое премьер-министр страны Тереза Мэй заключила с властями в Брюсселе.

И хотя два предыдущих голосования были провальными для Мэй: её вариант соглашения был отвергнут абсолютным большинством парламентариев, — сейчас британские депутаты будут рассматривать не совсем то же самое, что и в прошлые разы.

На этот раз им будет предложено для ознакомления само соглашение с Брюсселем на 585 страницах без 26-страничной политической декларации, рассматриваемой ранее. Так сложилось из-за запрета спикера палаты общин Джона Беркоу, который отказался допускать текст соглашения до голосования, поскольку он "ничем не отличался от прошлых".

По словам правительства, именно от сегодняшнего решения и будет зависеть, выйдет ли Великобритания из ЕС 12 апреля без сделки или с соглашением 22 мая. При этом некоторые политики уверены, что это не решит возникшую неразбериху с Брекситом, поскольку в законопроекте о выходе Соединённого Королевства из ЕС сказано, что для "развода" необходимо принять оба документа.

По версии телекомпании Би-би-си, в таком случае правительству нужно будет или отдельно голосовать за указанную декларацию, либо инициировать изменения в законодательстве, которые избавят от необходимости ратификации.