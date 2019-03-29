В Барнауле выплатили компенсацию упавшим с трапа пассажирам

В феврале при посадке в самолёт шесть человек упали с трапа. Основная версия случившегося — нарушение конструкции площадки трапа.

Пассажиры, пострадавшие во время падения с трапа самолёта в Барнауле, получили компенсации, кроме того, аэропорт возместил расходы за билеты.

— Аэропорт выплатил нам фактически понесённые расходы: авиа-, железнодорожные билеты, отель, штраф по которому составляет 100% от суммы, — рассказала РИА "Новости" одна из пострадавших Дарья Ермолаева.

О моральной компенсации, по её словам, можно будет думать, когда следствие и суд выяснят, кто виноват в инциденте.

— Пока же у меня прошёл месяц постельного режима, я начала передвигаться на костылях, мне даже сидеть ещё нельзя в течение двух месяцев, — рассказала девушка.

Напомним, инцидент произошёл в феврале, в результате пострадали шесть человек. Лайф опубликовал видео с места происшествия. Кроме того, Дарья рассказывала Лайфу подробности произошедшего. По её словам, перед входом в воздушное судно скопилось достаточно большое количество людей, и трап не выдержал.