Прокурор Приамурья не нашёл прежних нарушений в колонии, где сидел Цеповяз

Прокурор Амурской области Руслан Медведев не обнаружил прежних нарушений в исправительной колонии № 3, где ранее отбывал наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

— Установлено, что ранее выявленные нарушения законов, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг и ряда иных, устранены, — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года СКР завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий против должностных лиц ИК-3, где содержался Цеповяз. Следствие отмечало, что неустановленные сотрудники колонии создавали привилегированные условия отбывания наказания. Позднее было возбуждено ещё одно дело — о получении сотрудниками колонии подарков, а также незаконном предоставлении неофициальных свиданий осуждённых с родственниками.

Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. В прошлом году в Сети были опубликованы снимки, на которых видно, в каких условиях он содержался. Оказалось, что питался Цеповяз в тюрьме крабами и шашлыками, а в колонии у него имелись собственные огород, пасека и душ.

Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года напала на семью кущёвского фермера и убила 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он был приговорён Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы.