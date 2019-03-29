Из воинской части в Тверской области сбежал вооружённый автоматом солдат

Рядовой Вооружённых сил России сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил (воинская часть 51992), расположенной в городе Ржеве Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, солдат вооружён автоматом Калашникова.

Кроме того, как отмечает агентство, у солдата с собой каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.

Личный состав части поднят по тревоге. Содействие в поиске беглеца военным оказывает полиция. Ориентировки направлены в органы внутренних дел и военных комендатур Тверской и Московской областей, а также по Москве.