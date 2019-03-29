В Мексике извергается самый опасный в мире вулкан Попокатепетль — видео

Читайте также

В Мексике извергается самый опасный в мире вулкан Попокатепетль — видео

3647

Он спал более тысячи лет, однако активизировался в последнюю четверть века и регулярно выбрасывает в небо столбы раскалённого пепла, дым и лаву.

Власти Мексики приняли решение повысить уровень опасности в районе одного из самых опасных вулканов на планете — Попокатепетля — до "жёлтого" из-за извержения. Следующим этапом может стать эвакуация жителей.

Отмечается, что накануне вечером из кратера на высоту нескольких километров был выброшен столб пепла, а его склоны покрылись раскалённой лавой.

Введённый властями уровень тревоги фактически звучит как "будь начеку" и предупреждает жителей, что скоро может начаться эвакуация из опасного района.

"Попо", как его прозвали местные жители, спал более тысячи лет, однако в последнюю четверть века активизировался и считается одним из самых опасных вулканов на планете, ведь крупное извержение может угрожать не только столице штата Пуэбла с 1,5 млн населения, но и Мехико, где только по официальным данным проживает 21 миллион человек.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×