Автобус столкнулся с грузовиком в Индии, есть погибшие

Автобус столкнулся с грузовиком в Индии. Как сообщает телеканал Zee News, как минимум восемь человек погибли, ещё 30 получили ранения в результате ДТП.

Visuals: 8 dead and 30 injured after a bus rammed into a truck on Yamuna Expressway in Greater Noida. pic.twitter.com/sTxNeNhowI — ANI UP (@ANINewsUP) 29 марта 2019 г.

Авария, как уточняется, произошла в штате Уттар-Прадеш на севере Индии на скоростной трассе. Автобус был переполнен пассажирами.

Пострадавшие доставлены в больницу, многие находятся в тяжёлом состоянии.