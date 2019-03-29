Автобус столкнулся с грузовиком в Индии, есть погибшие

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Автобус столкнулся с грузовиком в Индии, есть погибшие

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Автобус столкнулся с грузовиком в Индии. Как сообщает телеканал Zee News, как минимум восемь человек погибли, ещё 30 получили ранения в результате ДТП.

Авария, как уточняется, произошла в штате Уттар-Прадеш на севере Индии на скоростной трассе. Автобус был переполнен пассажирами.

Пострадавшие доставлены в больницу, многие находятся в тяжёлом состоянии.

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