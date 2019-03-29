В Госдуму внесли законопроекты против "банковского рабства"

В документах, в частности, предлагается штрафовать работодателей за препятствие на осуществление смены кредитной организации.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о решении проблемы так называемого банковского рабства. Документы подготовлены Минтрудом и направлены на реализацию права работника самостоятельно выбирать банк, в который будет переводиться его заработная плата. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектами, в частности, предлагается установить административную ответственность за отказ переводить оплату в указанную сотрудником кредитную организацию — штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, 1–5 тысяч рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30–50 тысяч рублей для юрлиц. Также кабмин считает, что нужно увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы срок, в который работник должен сообщить начальству о выборе другого банка.

— Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, — говорится в пояснении к законопроектам.

Ранее в Министерстве труда РФ предложили обязать работодателей доплачивать сотрудникам за неудобный график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки.