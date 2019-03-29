Подсветка Кремля погаснет в рамках акции "Час Земли"

К акции присоединятся строения на Новом Арбате и Тверской, павильоны ВДНХ и 15 парков, включая "Зарядье".

Подсветка более двух тысяч зданий погаснет в Москве в рамках экологической акции "Час Земли". Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы.

В этом году к акции присоединятся строения на Новом Арбате и Тверской, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая "Зарядье", где пройдёт основная программа мероприятия. Традиционно на час погаснет подсветка ансамбля Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, Госдумы и Совета Федерации.

Сотрудники Московского метрополитена отключат освещение Смоленского метромоста.

"Час Земли" — международная экологическая акция, запущенная организацией WWF в 2007 году. Она призывает граждан всего мира на один час выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. В этом году начало акции запланировано на завтра, 30 марта, в 20:30 мск.