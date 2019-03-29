В ЗВО подтвердили, что из воинской части сбежал вооружённый солдат

Помимо автомата с собой у беглеца каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила, что военнослужащий-контрактник с автоматом сегодня сбежал из воинской части в городе Ржеве Тверской области. Командованием ЗВО совместно с правоохранительными органами организован поиск солдата.

Ранее Лайф сообщал, что беглец проходил службу в 6-й бригаде Воздушно-космических сил (воинская часть 51992). Помимо автомата с собой у солдата каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.