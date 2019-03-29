Синоптики пообещали москвичам до пяти градусов тепла и снег 29 марта

Температура воздуха в Москве сегодня, 29 марта, составит не более пяти градусов тепла. Как сообщает центр погоды "Фобос", в столице пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя.
При этом синоптики отметили, что осадки будут кратковременные.
— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, — говорится в сообщении.
Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит не более 744 мм рт. ст.
Как сообщалось ранее, тепло в столицу придёт в начале апреля, а настоящая весна — не раньше середины.
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